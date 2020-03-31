Afyonkarahisar'da gençler sağlık çalışanları için siperlikli maske üretiyor Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği "Sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine" destek veren Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, siperli maske üretiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği "Sağlık çalışanları için siperlikli maske üretimine" destek veren Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, siperli maske üretiyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, üretilen 860 siperlikli maskeyi İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz'a teslim etti.

Maske üretiminin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Dereci, koronavirüs salgını dolayısıyla zor bir süreç yaşandığını, bu süreçte sağlık çalışanlarının büyük risk altında çalıştığını hatırlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyen Dereci, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Elini taşın altına koyanların başında da sağlıkçılarımız geliyor. Samimiyetle söylemek istiyorum ki onlarla gurur duyuyoruz. Mesai kavramı olmadan, kendi sağlıklarını önemsemeden bizler için koşturuyorlar. Bizler de gençlerimizle birlikte, bu zor günlerde sağlıkçılarımıza destek olmak amacıyla bu maskeleri yaparak hem onlara hem de ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Korkmaz ise yapılan desteğin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak "Bu salgın döneminde hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için uğraşıyoruz. Bize desteklerinden milletimize teşekkür ediyoruz. Halkımızdan, bugünlerde mümkün olmadıkça evden çıkmamaları ve evde kalmalarını rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA