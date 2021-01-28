AFYONKARAHİSAR - Devrilen tırın sürücüsü yaralandı
28.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:09
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Aslan Ağraş (52) idaresindeki 34 NZZ 54 plakalı tır, Ballık köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy