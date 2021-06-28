Afyonkarahisar'da "can dostları"nı günde iki kez besleyen esnaf, çevresindekilere örnek oluyor
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Afyonkarahisar'da "can dostları"nı günde iki kez besleyen esnaf, çevresindekilere örnek oluyor

Afyonkarahisar'da 'can dostları'nı günde iki kez besleyen esnaf, çevresindekilere örnek oluyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan esnaf Mehmet İlhan (54), iki yıldır evde hazırladığı yiyeceklerle "can dostlarım" dediği sokak hayvanlarını günde 2 kez besliyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan esnaf Mehmet İlhan (54), iki yıldır evde hazırladığı yiyeceklerle "can dostlarım" dediği sokak hayvanlarını günde 2 kez besliyor.

Çakır Mahallesi'nde kahvehane işleten İlhan, her gün market ile kasaptan aldığı 20 ekmek ile belirli miktar eti, doğrayıp pişiriyor.

Hazırladığı yiyeceği motosiklete binip 3 kilometre uzaklıktaki çok sayıda köpeğin bulunduğu bölgeye götüren İlhan, yiyecekleri buradaki hayvanlara veriyor.

Gönüllü olarak sabah ve akşam günde iki kez bunu tekrarlayan İlhan, çevresindeki vatandaşlara da örnek oluyor.

İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her gün düzenli bir şekilde "can dostlarım" dediği sokak köpeklerini gönüllü olarak beslediğini söyledi.

Bugüne kadar kimseden yardım istemediğini ifade eden İlhan, "Hayvanları çok seviyorum. İçimden gelerek bu işi yapıyorum. Kasaptan aldığım etleri evimde tencerede pişiriyor, ekmeklerle karıştırıyorum. Yavrular ve büyük köpekler için iki ayrı yemek yapıyorum, sonra motosikletimle götürüp onları besliyorum." dedi.

"Hayvandan zarar gelmez"

Sabah uyanır uyanmaz sokak hayvanlarının yiyeceklerini hazırladığını, günde 2 kez köpekleri beslediğini anımsatan İlhan, her eli boş insanın köpeklere bakması gerektiğini dile getirdi.

Yaklaşık iki yıldır düzenli olarak sokak köpeklerini beslediğini belirten ilhan, "Bu işten son derece mutluluk duyuyorum. Hayvandan zarar gelmez. İnsanlara tavsiyem evlerindeki bayat ekmekleri atmasın, bir kenara bıraksın, sonra bu hayvanlara versin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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