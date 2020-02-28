Afyonkarahisar'da bulunan el yapımı patlayıcılar imha edildi
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Afyonkarahisar'da bulunan el yapımı patlayıcılar imha edildi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcılar imha edildi.

28.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:18
Afyonkarahisar'da bulunan el yapımı patlayıcılar imha edildi

Afyonkarahisar'ın ilçesinde, yol kenarına bırakılan el yapımı patlayıcılar imha edildi.

İlçeye bağlı beldesine termal tatile gelen A.İ.E, Afyonkarahisar - kara yolu kenarında şüpheli bir çanta olduğuna yönelik jandarmaya ihbarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanları, çantanın bulunduğu çevrede güvenlik tedbirleri alarak, kara yolunu geçici olarak trafiğe kapattı.

Bomba imha uzmanları, çantanın içinde 3 el yapımı elektrikli ve basınç etkili plastik boru tipli patlayıcı madde düzeneği olduğunu tespit etti.

Define aramada kullanıldığı tahmin edilen patlayıcılar, fünye yardımıyla imha edildi.

Yapılan inceleme ve çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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