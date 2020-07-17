Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
17.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:00
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Serban beldesi karantina altına alınmıştır." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA