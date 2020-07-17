Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Serban beldesi karantina altına alınmıştır." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA