Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Berat Kandili' dualarla ihya edildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Berat Kandili' dualarla ihya edildi. Kandil dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar gece geç saatlere kadar namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu.

Ramazan ayının habercisi kabul edilen Beraat Kandili, Şuhut genelinde idrak edildi. Af ve mağfiret için ellerini semaya kaldıran müminler geçmiş günahlarının af edilmesi için Allah'a dua etti. Mübarek gece için düzenlenen organizasyonda Şuhut Müftülüğü Şube Müdürü Mustafa Gülmez tarafından günün anlam ve önemine binaen vaaz verildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden Berat Kandili programı vatandaşların namaz kılıp ibadet etmesi ile sona ererken, cami çıkışlarına ise cemaate çeşitli ikramlarda da bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi
Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi
Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi
Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi
Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Semih Yalçın Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'da Berat Kandili idrak edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 00:21:09. #1.14#
title