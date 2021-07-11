AFYONKARAHİSAR - Baraj göletinde boğulan çocuk ile amcası defnedildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde girdikleri baraj göletinde boğulan çocuk ve amcasının cenazesi, toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde girdikleri baraj göletinde boğulan çocuk ve amcasının cenazesi, toprağa verildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Uğur Akın (44) ile yeğeni Maviye Akın'ın (16) cenazeleri, Karamık Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.

Burada "helallik" alınması sırasında ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Daha sonra meydandan mahalle mezarlığına kadar taşınan cenazeler, mezarlık önünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olay

9 Temmuz'da Maviye Akın ile Sümeyra Akın, serinlemek için ilçedeki Karamık Baraj Göleti'ne girmiş, bulundukları yerin derinleşmesi üzerine yardım istemişti.

Maviye'nin annesi İstek Akın, değnekle Sümeyra Akın'ı gölden kurtarmış, amcası Uğur Akın ise yeğeni Maviye'yi çıkarmak göle girmiş ve gözden kaybolmuştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Konya İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekipleri, gölde boğularak hayatını kaybeden Uğur Akın ile Maviye Akın'ın cesedini çıkarak otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz