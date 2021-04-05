Afyonkarahisar'da Avukatlar Günü
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Afyonkarahisar'da Avukatlar Günü

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Afyonkarahisar'da Avukatlar Günü

5 Nisan Dünya Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin, "Avukatlık teminat altına alınmıştır.

5 Nisan Dünya Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin, "Avukatlık teminat altına alınmıştır. Avukat yargının, gerçek anlamda milletle temas edebilen tek unsuru, vatandaşın sesi, mağdurun nefesidir" dedi.

5 Nisan Dünya Avukatlar Günü kapsamında Afyonkarahisar'da adliye önünde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra açıklamalardan bulunan Şahin, 5 Nisan Avukat Gününü kutladı. Şahin konuşmasına şöyle devam etti:

"Kanunumuz bize, yalnızca mevcut normların doğru uygulanmasını sağlamak değil, "hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak" görevini de yüklemiştir." Bu anlamda, hukukun üstünlüğünü ortadan kaldıracak gücün egemen olacağı darbe, muhtıra, müdahale, cunta girişimi gibi her türlü faaliyete karşı çıkmak ve engel olmak gibi bir misyonumuz olduğunu da unutmayalım. Her devlette Pravda ve El Ahram türü gazeteler vardır, ancak demokratik bir devlette özgür basın yerini almıştır. Her devlette iktidarlar mevcuttur ancak gerçek demokrasilerde muhalefet korkusuz ve serbestçe görevini ifa edebilir. Her devlette yargı vardır ancak eksiksiz demokrasilerde bağımsız bir savunma bulunur ve etkin avukatlık teminat altına alınmıştır. Avukat yargının, gerçek anlamda milletle temas edebilen tek unsuru, vatandaşın sesi, mağdurun nefesidir."

Konuşmaların ardından Başkan Şahin kadın avukatlara karanfil dağıttı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da Avukatlar Günü
Afyonkarahisar'da Avukatlar Günü
Afyonkarahisar'da Avukatlar Günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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