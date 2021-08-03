Afyonkarahisar'da asansörün halatı koptu: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da asansörün halatı koptu: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da asansörün halatı koptu: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı binadaki asansörün halatının kopması sonucu iki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı binadaki asansörün halatının kopması sonucu iki kişi yaralandı.

Yılmaz ile Hüseyin Karagöz, Çakır Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 3 katlı binadan aşağı inmek için asansörü kullandı.

Kardeş oldukları öğrenilen Yılmaz ile Hüseyin Karagöz'ün bindiği asansörün halatı, ikinci kata geldikleri sırada koptu.

Asansörle birlikte yere düşen Yılmaz ve Hüseyin Karagöz, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Mustafa Varank Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Gülşen Demet Akalın Diana Spencer Çağatay Akman
Spor Ecem Güzel Burak Elmas Nihat Özdemir Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da asansörün halatı koptu: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:53:37. #1.14#

title