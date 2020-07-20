Afyonkarahisar'da aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, hafif ticari aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, hafif ticari aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Küçük, 52 KE 328 plakalı hafif ticari aracı ile Zafer Mahallesi TOKİ mevkisinde seyir halindeyken önüne çıkan yılanı ezmemek için durdu.

Yılanın aracın içerisine girdiğini fark eden Küçük, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın aracın motor kısmında olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan yılan doğaya bırakıldı.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolda seyir halindeyken önümüze çıkan yılanı ezmemek için durduk. Daha sonra yılanın aracımızın içerisine doğru girdiğini fark ettik. Biz de zarar vermemek adına aracımızı yolun kenarına çektik ve itfaiye ekiplerini aradık. Onlarda yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı." diye konuştu.

Kaynak: AA