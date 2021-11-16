Afyonkarahisar'da 3 kişinin ölümünde sahte içki şüphesi

Bolvadin'in Ağılönü Mahallesinde oturan Muharrem Sınık (51), pazar günü öğle saatlerinde evinde içki içtikten sonra gece rahatsızlanıp, devlet hastanesine gitti. Hastanedeki müdahalesi sırasında komaya giren Sınık, görme yetisini kaybedip, hayati tehlikesi olduğu için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Sınık, dün hayatını kaybetti. Polis, Sınık'ın eşinden, kocasının öğle saatlerinde evde içki içtiğini öğrendi. Zehirlenme şüphesiyle morgda otopsisi yapılan Sınık, toprağa verildi.

Pazar günü ise Şıhlar Mahallesi'nde oturan Basri Çamlı'yı (58) evde hareketsiz yatarken gören yakınları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipler, Çamlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çamlı'nın cansız bedeni Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İncelemelerin ardından Çamlı'nın cenazesi, otopsinin ardından dün yakınları tarafından defnedildi. Çamlı'nın sahte içkiden hayatını kaybettiğini değerlendiren polis, ölüm nedeninin belirlenmesi için araştırmasını sürdürüyor.