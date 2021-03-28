Afyonkarahisar'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Afyonkarahisar'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi olan Richter Ölçeği'ne göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.12 kilometre derinlikteki deprem saat 10.47'de kaydedildi. Çevrede hafif şekilde hissedilen deprem ilk belirlemelere göre hasara neden olmadı.


- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR

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