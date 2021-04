Afyonkarahisar'da '2021 Afet Eğitim Yılı' işbirliği protokolü imzalandı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında alınacak her önlemin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Olası afet anında doğru kararlar alarak, doğru hamleler yapmak ancak bilgi ve farkındalık ile mümkün" dedi.

Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla Afyonkarahisar Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile üniversiteler arasında 2021 Afet Eğitim Yılı işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreninde ilgili üniversitelerin yetkilileri ile AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan'da hazır bulundu.

İmzalanan protokol ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılının 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilmesi dolayısıyla bu kapsamda pandemi koşullarına uygun olarak, afetlere dirençli toplum oluşturma misyonu çerçevesinde tüm vatandaşların, yaşadığımız coğrafyadaki afet riskleri konusundaki farkındalıklarının artması, bu konuda kendisinin ve ailesinin görebileceği zararı azaltmak ve gereken önlemleri almasını sağlamak amacıyla afet anı ve sonrası içeren "Afet Farkındalık Eğitimi" verilecek.

"Doğru hamleler yapmak ancak bilgi ve farkındalık ile mümkün"

İmza töreninde konuşan Vali Çiçek, yapılacak işbirliği protokolleri ile üniversitelerin akademik personellerinden yararlanarak, farkındalık eğitimi akademisyenlere, ailelerine, öğrencilerine ve diğer çalışanlara ulaştırılacağını kaydetti. Vali Çiçek, "Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında alacağımız her önlem hayati önem taşıyor. Olası afet anında doğru kararlar alarak, doğru hamleler yapmak ancak bilgi ve farkındalık ile mümkün. Özellikle üniversite rektörlerimizin bizim yanımızda olması, bundan önceki süreçte verdikleri destek, birlikte hazırladığımız planlar ve her konuda birlikte atığımız adımlar ile inşallah afetler konusunda da güzel çalışmalar yapacağız. Birlikte bir yol haritası çizdik. İnşallah afetler konusunda daha da bilinçli bir il olacağız. Ben destekleri için her iki rektörümüze teşekkür ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı