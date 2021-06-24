Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk, Afyon Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti
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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk, Afyon Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk, Afyon Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Afyon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Afyon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Çelenk, ziyarette yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'da başarılı bir dönem geçirdiğini belirtti.

"Burada çalıştığım dönem içerisinde bize kurumsal anlamda her türlü desteği veren Afyonkarahisar basın camiası, tüm kurumlara güçlü destek veriyor." diyen Çelenk, "Başarımızda basın camiasındaki birlikteliğin büyük rolü var. Bize desteğiniz için teşekkür ediyorum. Görev yaptığımız dönem içerisinde kendimizi çok öne çıkarmadan, yaptığımız iş ile insanları tedirgin etmeden bir ortam yaratmaya çalıştık." ifadesini kullandı.

Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt da Başsavcı Çelenk'e yeni görev yerinde başarılar diledi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk, Afyon Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Çelenk, Afyon Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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