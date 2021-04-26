Afyonkarahisar Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen iki kitabın tanıtımı yapıldı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen "O bir Mevlevi Şah İsmail Özalp" ve "Afyonkarahisar Kültür Sözlüğü" adlı iki kitabın tanımı yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen "O bir Mevlevi Şah İsmail Özalp" ve "Afyonkarahisar Kültür Sözlüğü" adlı iki kitabın tanımı yapıldı.

Belediyenin katkılarıyla Arkeolog, Müzeci, Yazar Ahmet Semih Tulay tarafından kaleme alınan "Afyonkarahisar Kültür Sözlüğü" genişletilmiş 2. baskısı ve Uzman Yusuf İlgar Eğitimci Nurhan Çınar tarafından hazırlanan "O Bir Mevlevi Şah İsmail Özalp"in hayatı, edebi şahsiyeti ve eserlerinin yer aldığı kitap, okuyucuların beğenisine sunuldu.

Her iki değerli eserin tanıtımı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve yazarların katılımıyla gerçekleşti.

Zeybek, eserleri kitapseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Uzman Yusuf İlgar ve Eğitimci Nurhan Çınar hoca ile iş birliği halinde hazırladığı Afyonkarahisarlılar'ın yakından tanıdığı "O Bir Mevlevi Şah İsmail Özalp"in hayatı, edebi şahsiyeti ve eserlerinin yer aldığı eseri derleyerek Kültür Müdürlüğüne teslim ettiğini belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"Bir diğer eserimiz Yazar Ahmet Semih Tulay hocamızın uzun uğraşlar neticesinde Afyonkarahisar Kültür Sözlüğü'nün genişletilmiş 2. baskısını halkın beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eserler Afyonkarahisar'ın değerlerine değer katacağına yürekten inanıyorum. Emeği geçen tüm yazarlarımıza teşekkür ediyorum."

Uzman Yusuf İlgar, Eğitimci Nurhan Çınar ve Arkeolog, Yazar Ahmet Semih Tulay ise desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay