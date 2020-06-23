Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği, Vali Çiçek'i ziyaret etti Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği (BYD) yönetim kurulu üyeleri Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e ziyarette bulundu.

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği (BYD) yönetim kurulu üyeleri Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'e ziyarette bulundu.

Afyonkarahisar Baysın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt ve yönetim kurulu üyeleri Afyonkarahisar Valisi olarak atanan ve görevine başlayan Vali Gökmen çiçek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Koronavirüs tedbirleri gözetilerek gerçekleşen ziyarete Başkan Küçükkurt ile birlikte Dernek Onursal Başkanı Hacı Hakkı Özsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Emin Güzbey, Önder Artuk, İsmail Akar, Canser Kuzu, Faruk Kılınç Ömer Elçi, Dernek Denetim Kurulu üyesi Mehmet Abdioğlulları katıldı.

Başkan sezer Küçükkurt, ziyarette katılan dernek heyetini Vali Çiçek'e tanıtarak, derneğin geçmişinden ve Afyonkarahisar basın camiasından söz etti.

Vali Çiçek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Afyon basınından övgü ile söz etti.

Çiçek, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'ın basınının güçlü olduğunu biliyorum. Güçlü bir basını olan kentte çalışmak hem güzel, hem de zor. Zor çünkü hata yapma şansınız kalmıyor. Afyonkarahisar'ın en uzak köyünde bile tek başıma dolaşırken hoş geldiniz sayın valim diyorlar. Şaşırıyorum. Nerden biliyorsunuz benim vali olduğumu diyorum, "Basından gördüm" diyorlar. Gelmeden öncede gıyabınızda birçoğunuz hakkında bilgim oldu. Ortak arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Bu kentte çalışmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim."

Kaynak: AA