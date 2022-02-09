AFYONKARAHİSAR-ANTALYA KARA YOLUNDA ULAŞIMA KAR ENGELİ

ANTALYA (DHA) - Antalya kara yolu, kar nedeniyle TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine kapanırken diğer araçların trafik akışı kontrollü sağlandı. Afyonkarahisar'da dün başlayan yağmur gece kar yağışına dönüştü. Sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolu Damlalı Boğazı ve Başağaç rampasında maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Öğle saatlerinde kar ve buzlanma nedeniyle Antalya karayolunda TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Diğer araçların trafik akışı da kontrollü sağlandı. Yol güzergahında önlem alan polis, Sandıklı Otogar kavşağında TIR ve ağır tonajlı araçların geçişini durdurdu. Bekletilen TIR şoförlerinden Hasan Hüseyin Güven, Kumluca'dan Almanya'ya sebze götürmek için yola çıktığını belirterek, "Buraya gelince polis yolu kapattı. Yolda kar ve kaza var diye burada bekliyoruz. Araçlarımızdaki ürünler donma nedeniyle sıkıntı yaşanabilir. Bunun için yetkililerin bir an önce yolu açması gerekir" dedi.

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