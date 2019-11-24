Afyonkarahisar'a Şehit ateşi düştü
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Afyonkarahisar'a Şehit ateşi düştü

Şanlıurfa'da güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında gerçekleşen operasyon esnasında kirpi aracının kaza yapması sonucu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit oldu.

24.11.2019 01:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 01:23
Afyonkarahisar'a Şehit ateşi düştü

Şanlıurfa'da güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında gerçekleşen operasyon esnasında kirpi aracının kaza yapması sonucu Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı şehit oldu.


Şanlıurfa'da güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında gerçekleşen operasyon esnasında kirpi aracının kaza yapması sonucu İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyü nüfusuna kayıtlı piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya şehit düştü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın 1997 doğumlu ve bekar olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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