Afyon'un neyi meşhur? Afyon'un meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Afyon'un nesi meşhur?
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Afyon'un neyi meşhur? Afyon'un meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Afyon'un nesi meşhur?

21.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:16
Afyon'un neyi meşhur? Afyon'un meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Afyon'un nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Afyon'un nesi meşhur, neyi meşhur? Afyon'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Afyon'un en meşhur içecekleri nelerdir? Afyon'un en meşhur yemekleri, Afyon'un en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Afyon'un neyi meşhurdur, Afyon'un nesi meşhur? Afyon'un en meşhur yiyecekleri nelerdir?

AFYON'UN NEYİ MEŞHUR?

Afyon ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Afyon Kaymağı
  • İlibada Sarması
  • Kaymaklı Ekmek Kadayıfı
  • Düğülü Haşhaş Tatlısı
  • Höşmerim
  • Afyon Lokumu
  • Afyon Bükmesi
  • Sakala Çarpan Çorbası
  • Ağzı Açık
  • Afyon Keşkeği
  • Şebit
  • Haşhaşlı Pide
  • Paçık
  • Zürbiye
  • Çullama Köfte
  • Afyon Sucuğu

Afyon'un en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.

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