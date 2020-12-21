Afyon'un neyi meşhur? Afyon'un meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Afyon'un nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Afyon'un nesi meşhur, neyi meşhur? Afyon'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Afyon'un en meşhur içecekleri nelerdir? Afyon'un en meşhur yemekleri, Afyon'un en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Afyon'un neyi meşhurdur, Afyon'un nesi meşhur? Afyon'un en meşhur yiyecekleri nelerdir?

AFYON'UN NEYİ MEŞHUR?

Afyon ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Afyon Kaymağı

İlibada Sarması

Kaymaklı Ekmek Kadayıfı

Düğülü Haşhaş Tatlısı

Höşmerim

Afyon Lokumu

Afyon Bükmesi

Sakala Çarpan Çorbası

Ağzı Açık

Afyon Keşkeği

Şebit

Haşhaşlı Pide

Paçık

Zürbiye

Çullama Köfte

Afyon Sucuğu

Afyon'un en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.