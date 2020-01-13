Afyon kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası ne olduğunu merak ediyoruz
Haberler » Güncel » Afyon kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası ne olduğunu merak ediyoruz - Haber

Afyon kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası ne olduğunu merak ediyoruz

Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası: Ne olduğunu merak ediyoruz (2)ÇOCUKLAR OKULA GELMEDİAfyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 9 öğrencinin bahçede kar topu oynarken vücutlarında yara oluşmasıyla gündeme gelen Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile...

13.01.2020 20:13 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:16
Afyon kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası ne olduğunu merak ediyoruz

Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası: Ne olduğunu merak ediyoruz (2)

ÇOCUKLAR OKULA GELMEDİ

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü , 9 öğrencinin bahçede kar topu oynarken vücutlarında yara oluşmasıyla gündeme gelen Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'na geldi. Burada okul bahçesinde bazı velilerle görüşen Metin Yalçın, daha sonra okul binasına girdi. Okulda öğlenci olarak eğitim gören ve bu olay nedeniyle vücutlarında yaralar oluşan çocukların ise bugün okula gelmediği belirtildi.

Öte yandan, hastanede 2 öğrencinin halen tedavisinin devam ettiği, kendilerini takip eden doktor tarafından hazırlanacak raporun ise henüz tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Afyon kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası ne olduğunu merak ediyoruz
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler