Afyon'daki seçimleri AK Parti kazandı, Eroğlu iddialı konuştu: Erken seçim olursa da böyle kaybedecekler

AK Parti Afyon Milletvekili Veysel Eroğlu, partisinin birinci çıktığı Güney beldesi seçimleri hakkında konuştu. Eroğlu, "Çok sayıda muhalefet partisi burada aday gösterdi. Buradaki seçim de bir denemeydi. İşte erken seçim olursa da yine bu şekilde kaybedecekler" ifadelerini kullandı.

Siyaset gündeminin sonuçlarını merakla beklediği Güney beldesi seçimleri sona erdi. Seçimleri 1024 oyla AK Parti'nin adayı Erol Karabacak kazandı. Karabacak'ın ardından en fazla oyu ise 504 oy ile Büyük Birlik Partisi'nin adayı Süleyman Çağlar aldı. CHP'nin adayı 102, Gelecek Partisi'nin adayı ise 15 oyda kaldı.

Seçimlerin ardından çok sayıda siyasiden de yorum geldi. Partisi seçimden zaferle ayrılan Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, seçimlerin bir deneme olduğunu ve erken seçim isteyen muhalefet partilerinin, sandık konulması durumunda kaybedeceğini söyledi.

"AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI İÇİN MORAL OLDU"

Eroğlu, Güney'deki seçimlerin AK Parti ve Cumhur İttifakı için de moral olduğunu vurguladı. "Bütün muhalefet partilerinin gözü buradaydı" diyen Eroğlu, "Çok sayıda muhalefet partisi burada aday gösterdi. Ama oylarına baktığımızda komik oylar. Ama biz onları da kucaklayacağız. Artık başkanımız, bütün Güney halkının başkanıdır. Herkesin belediye başkanıdır" ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM OLURSA DA BÖYLE KAYBEDECEKLER"

Eroğlu, bu seçimin Türkiye'ye bir mesaj oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Muhalefet partilerinin aldığı oylar belli. Muhalefet partileri erken seçim için uğraşıyorlar. Buradaki seçim de bir denemeydi. İşte erken seçim olursa da yine bu şekilde kaybedecekler. Erken seçim falan yok. 2023'te gümbür gümbür seçim yapılacak. Halep oradaysa arşın burada."

Başkanlık seçiminin kazanan Erol Karabacak da seçimin, Güney beldesi halkı için hayırlı uğurlu olmasını diledi. Kazananın Güney olduğunu ve tüm belde halkını kucaklayacaklarını kaydeden Karabacak, gece gündüz demeden yola devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı