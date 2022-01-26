AFYONKARAHİSAR - Su samurunun yüzme keyfi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFYONKARAHİSAR - Su samurunun yüzme keyfi

Afyonkarahisar'daki Akarçay'da bir su samuru görüntülendi.

Afyonkarahisar'daki Akarçay'da bir su samuru görüntülendi.

Selçuklu Mahallesi'ndeki Akarçay'da bir su samurunun yüzdüğü anların, belediye çalışanlarınca fotoğraf ve videosu çekildi.

Afyonkarahisar Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Biz bu şehre boşuna 'gizemli şehir Afyonkarahisar' demiyoruz. Akarçay'da görülen su samuru, görenleri şaşkına çevirdi. Afyonkarahisar'da yaşamak ayrıcalıktır." ifadeleri yer aldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in de sosyal medya hesabından "Gizemli şehir diyoruz ya gerçekten gizemli. Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Bu görüntüler Akarçay'da çekildi. Akarçay'a nereden geldi acaba? Bu güzelliği görmeyen kalmasın. Muhteşem." şeklinde paylaşım yaptı.

Bölgede daha önce su samuru görülmediği öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR - Su samurunun yüzme keyfi

AFYONKARAHİSAR - Su samurunun yüzme keyfi

AFYONKARAHİSAR - Su samurunun yüzme keyfi

AA - Son Dakika Haberleri

Karahisar, Akarçay, Medya, su, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title