AFYONKARAHİSAR - Su samurunun yüzme keyfi

Afyonkarahisar'daki Akarçay'da bir su samuru görüntülendi.

Selçuklu Mahallesi'ndeki Akarçay'da bir su samurunun yüzdüğü anların, belediye çalışanlarınca fotoğraf ve videosu çekildi.

Afyonkarahisar Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Biz bu şehre boşuna 'gizemli şehir Afyonkarahisar' demiyoruz. Akarçay'da görülen su samuru, görenleri şaşkına çevirdi. Afyonkarahisar'da yaşamak ayrıcalıktır." ifadeleri yer aldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in de sosyal medya hesabından "Gizemli şehir diyoruz ya gerçekten gizemli. Akarçay'da yaşayan minik dostumuz görenleri şaşırtıyor. Bu görüntüler Akarçay'da çekildi. Akarçay'a nereden geldi acaba? Bu güzelliği görmeyen kalmasın. Muhteşem." şeklinde paylaşım yaptı.

Bölgede daha önce su samuru görülmediği öğrenildi.