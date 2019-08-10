Afyon'da orman yangını

Afyon'da orman yangını

Afyon'da orman yangınıAFYONKARAHİSAR - Afyon'un Başmakçı ilçesinde orman yağını çıktı.

10.08.2019 19:49
Afyon'da orman yangını

Afyon'da orman yangını
AFYONKARAHİSAR - Afyon'un Başmakçı ilçesinde orman yağını çıktı.
İlçenin Yassıören köyü Deliklitaş mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile genişlemeye başladı. Saat 16.00 sıralarında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler, Afyon, Dinar'dan itfaiye araçları ve Başmakçı Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Kaynak: İHA
Afyon'da orman yangını
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