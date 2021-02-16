Otobüsle çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı
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Otobüsle çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı

16.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:50

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Afyon Belediye Yüntaş Erkek Voleybol Takımı'nı taşıyan Salih Büyükışıklar (43) yönetimindeki 03 AJ 888 plakalı otobüs, Bursa-Ankara kara yolunun Mezitler mevkisinde İsmail Ceylan'ın (46) kullandığı 43 HK 083 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, cipin sürücüsü İsmail Ceylan ile aynı araçta bulunan Fatma (64) ve Rana Ceylan (19) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la deplasmanda yarın yapacakları lig maçı için yola çıkan Afyonkarahisar ekibi ise kazayı yara almadan atlattı.

Otobüsle çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı
Otobüsle çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı
Otobüsle çarpışan cipteki 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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