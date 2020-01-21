Afşin'de ozanlar 100'üncü yıl için söyledi

21.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:38

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 100'ncü yıl etkinlikleri kapsamında Afşin'de 'Ozanlar Gecesi' düzenlendi.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 100'ncü yıl etkinlikleri kapsamında Afşin'de 'Ozanlar Gecesi' düzenlendi. Afşin Kültür Evi'nde düzenlenen Ozanlar Gecesine katılan konuklar, ozanlar tarafından okunan şiirler ve türkülerle bazen hüzünlendi, bazen de şenlendi.



100'üncü yıl Ozanlar Gecesi programında Ozan Erbabi, Ahmet Karakaya, Aşık Gülfani, Emre Karakuş, Seydi Kalender, Şair Erol Boyunduruk (Giryani) ve Ozan Fidani, Nuri Peker ve şairler, Kahramanmaraş'ın kahramanlık mücadelesini anlatan birçok eser seslendirdi.



Programa katılan Afşinli Ozanlar Derneği üyeleri geceye renk katarken, programların Elbistan, Ekinözü ve Nurhak'ta devam edeceğinin bilgisini verdi. Programa Afşin Belediye Başkan Vekil ve Yardımcıları, kamu ve kurum amirleri, vatandaşlar ve çok sayıda halk ozan ve şairi katıldı.



İnteraktif Etkinlik Tırı Dulkadiroğlu'nda



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 100'ncü yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığı etkinlik İnteraktif Etkinlik Tırı Kahramanmaraş'ı karış karış dolaşmaya ve vatandaşlara 100 yıl önce kazanılan kahramanlığı tekrardan yaşatmaya devam ediyor. Dulkadiroğlu İlçesini mahalle mahalle gezen tır; Karataş, TOKİ ve Karacasu Ferhuş'ta vatandaşlarla buluştu. Milli Mücadelenin gösterimini izleyen çocuklar tarihe farklı bir bakış açısı ile bakma imkanı buldu.



Dijital Sanat Konteyneri'ne yoğun ilgi



Milli Mücadelenin 100'üncü yılında Kahramanmaraş'ın Milli Mücadelesinin Dijital Sunumu (Dijital Sanat Konteynırı) da vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın ziyaret etme fırsatı bulduğu Dijital Sanat Konteynırı gün boyunca vatandaşların ziyaretine uğruyor. Kahramanmaraşlı vatandaşlar ecdadının kahramanlık mücadelesini Demokrasi Meydanı'nda kurulan Dijital Sanat Konteyneri'nde izliyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA