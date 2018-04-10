Afşin'de Kaçak Kazı Operasyonu

Afşin'de Kaçak Kazı Operasyonu

Afşin'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonla kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Afşin'de Kaçak Kazı Operasyonu

Afşin'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonla kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıtaş Mahallesi Çatak mevkisindeki dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, A.E, İ.K, H.B ve M.B. kazı yaparken yakalandı.

Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin beraberlerinde 3 dedektör ve 2 kazma ele geçirildi.

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