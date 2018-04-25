Afşin'de "İstişare ve Değerlendirme" Toplantısı

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

AK Parti Afşin İlçe Başkanı Safi, ilçe teşkilatında düzenlenen "istişare ve değerlendirme" toplantısında yaptığı konuşmada, seçime hazır olduklarını belirtti.

Türkiye'nin üzerine oynanan oyunlar nedeniyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin hız kazandığını ve erken seçim kararının doğru olduğunu ifade eden Safi, şunları kaydetti:

"16 Nisan 2017 tarihinde aziz milletimizin oluru ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Yeni yönetim sisteminin uygulamaya konulması ise 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak seçimlere bırakılmıştır. Ancak Suriye ve Irak başta olmak üzere yaşanan hadiseler, gerek içte gerek dışta bulunan şer güçlerin Türkiye üzerine sürekli oyunlar oynamaya çalışması karşısında, yeni yönetim sistemine geçiş hususu aciliyet kazanmıştır. İlçe başkanlığımız olarak biz de tüm teşkilatlarımızla seçimlere hazır olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz."

Toplantıya, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Kadın Kolları Başkanı Hidayet Çakmış, AK Parti Afşin İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erkam Genç ve partililer katıldı.