Afşin'de Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu açıldı

28.12.2019 13:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:28

Afşin Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu açıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Afşin Fen Lisesinin spor salonunda gerçekleştirilen açılış töreninde, gençlerin ata sporu okçulukla iç içe olması için Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu düzenlediklerini söyledi.

Okçuluk kültürünün dünyaya tanıtılması gerektiğini ifade eden Güven, bugün tekrar gençlerin ata sporu okçulukla iç içe olması için bu kursu tertip ettiklerini, kursun gençlere başarılar getirmesini diledi.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan ise geleneksel Türk okçuluğunu tekrar canlandırmak istediklerini belirterek, öğrencilerin birer kemankeş olmasını arzu ettiğini söyledi.

Afşin Fen Lisesi Müdürü Cuma Kılıç da ok ve yayın Türk milletinin en önemli kültür parçalarından biri olduğunu belirtti.

Geleneksel Türk Okçuluğu Antrenörü Halil Kozanoğlu da okçuluk sporunun öğrencilere birçok katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi, kursun açılmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kemankeş adayları, Geleneksel Türk Okçuluğu Antrenörü Halil Kozanoğlu'nun direktifleriyle gösteri yaptı.

Programa, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP İlçe Başkanı Ersal Koç, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri okul idarecileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA