Afrin'deki Operasyona Şehit Ailelerinden Zeytin Dalı ile Destek

Gaziantep'teki şehit ve gazi dernekleri, zeytin dallarıyla basın açıklaması yaparak Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Ellerinde Türk bayrağı ve Afrin operasyonunun simgesi zeytin dallarıyla gelen dernek üyeleri, sloganlar atıp tekbir getirerek, operasyona giden Mehmetçiğe destek verdi. Gaziantep Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cuma Erdem, Kıbrıs Harekatı'na katılıp gazi olarak dönen biri olarak Mehmetçiğin durumunu anladığını, desteklerinin onlarla olduğunu, sağ salim vatanlarına dönmeleri için dua ettiklerini söyledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube başkanı Mehmet Yeter ise "Şu anda Türkiye'nin bekası için Suriye'de mücadele eden Mehmetçiğimizi Allah esirgesin. Burada olma sebebimiz Zeytindalı operasyonuna destek verdiğimizi anlatmak ve Başkomutanımızın Afrin'e gitmek için emir beklediğimizi söylemek için buradayız" dedi.

Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır oğlunun kanının yerde kalmadığını belirterek, "1995 yılında oğlum Bingöl'de terörle mücadelede şehit oldu. Bu şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için bir sahip göndermesi için Allah'a hep dua ettim. ve kurban olduğum Allah liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderdi. Şükürler olsun ki Cumhurbaşkanı kanımız yerde koymadı" şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da gönülleriyle ve dualarıyla Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, "Mehmetçiğimiz sınırımızda oluşturulmak istenen terör devletine karşı Afrin'de mücadele ediyor. Biz de gönlümüz ve dualarımızla askerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Onları bayraklarıyla birlikte gömeceğiz"

Teröre destek veren ülkeleri bayraklarıyla birlikte toprağa gömeceklerini ifade eden Tahmazoğlu, "Bakıyorsun Amerika terör örgütüne 5 bin tır silah göndermiş. Oralarda bayrakları dalgalanıyor. O bayrakları teröristlerle beraber toprağa gömeceğiz. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda gömdüğümüz gibi bugün de ecdadımız onları gömecek" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen destek açıklamasına Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi, Gaziantep Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP