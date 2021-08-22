Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Hatay'dan her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Hatay'dan her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor

Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Hatay'dan her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahibi 1000 kişiye, her gün Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından sıcak yemek ulaştırılıyor.

Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahibi 1000 kişiye, her gün Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından sıcak yemek ulaştırılıyor.

Kırıkhan ilçesinde Suriyeli kadınlar tarafından hazırlanan yemekler AFAD'ın belirlediği çadır kamplarda kalanlara dağıtılıyor.

HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine, bölgeden gelen talep doğrultusunda yemek yardımını sürdürdüklerini söyledi.

Günlük 1000 kişilik yemeği AFAD koordinesinde dağıttıklarını belirten Vardı, "Suriye'de aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle oradaki insanlar çok zor durumdalar. Dünyadaki bütün mazlum insanların gözü Türkiye'de. Biz de bu ihtiyaç sahibi insanlara hizmet etmeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Buğra Kavuncu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Haluk Levent Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Gervinho Mert Günok Mesut Özil Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine, Hatay'dan her gün sıcak yemek yardımı yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 19:11:40. #1.15#

title