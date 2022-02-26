Afrikalı seyyar satıcının arabasının önüne yazdığı notu öğrenenler mest oluyor
Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Afrikalı bir seyyar satıcının arabasının önüne yazdığı not, sosyal medyada çok konuşuldu. Esnafın arabasının önündeki yazıda, "Zenginliği sonsuz olan Allah'ın kulu iken, dünyanın fakirliğinden neden korkayım" ifadeleri yer alıyor.
Afrika'da bir seyyar satıcı tarafından aracın önüne yazılan yazı, sosyal medyada gündem oldu. Bölgede muz ve meyve satarak geçimini sağlayan Afrikalı seyyar satıcı, hem uğur getirmesi hem de hayat görüşünü anlatması için aracının önüne bir not düştü.
"ZENGİNLİĞİ SONSUZ OLAN ALLAH'IN KULU İKEN DÜNYANIN FAKİRLİĞİNDEN NEDEN KORKAYIM"
Seyyar satıcının, arabasının önüne Arapça olarak yazdığı yazıda, "Zenginliği sonsuz olan Allah'ın kulu iken dünyanın fakirliğinden neden korkayım" ifadeleri yer aldı. Söz konusu paylaşım, sosyal medyada kısa süre çok kez beğenildi.
İşte o fotoğraf: