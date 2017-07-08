Afrika sıcakları Osmaniye'de ayçiçeği ve domates tarlalarını vurdu

Kadirli'de ayçiçeği ve domates tarlalarını sıcaklar vurdu

Aşırı sıcaklar yüzünden ayçiçeği olgunlaşmadan kurudu, domatesleri dalında çürüdü.Karpuz ekimi yapan köylüler ise tarlada karpuzlarını gazeteyle sararak sıcaklardan korumaya çalıştı



OSMANİYE - Bir haftadır etkili olan sıcak havalar Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ayçiçeğini olgunlaşmadan kuruttu, domatesleri dalında çürüttü. Karpuz ekimi yapan köylüler ise tarlada karpuzlarını gazeteyle sararak sıcaklardan korumaya çalışıyor.

Güneşte hava sıcaklığının 40 derecelerde seyrettiği Kadirli İlçesi'nde tarım alanları da sıcaktan olumsuz etkilendi. Henüz hasat edilmeyen tarım ürünleri, sıcaktan olgunlaşmadan çürüdü. Sıcak havadan dolayı sararan karpuzun ekonomik değerini yitirmesi nedeniyle ilçeye bağlı Cığcık Köyü'nde Mustafa Yapıcı, tarladaki ürünlerini gazete kağıdıyla sardı. Bu şekilde karpuzların yanıp sararmasını önlemeye çalıştığını belirten Yapıcı, "Sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle karpuzda sararma ve kuruma meydana geliyor. Biz de karpuzumuzu sıcak ve güneşten korumak için gazete kağıdına sardık. Zaten 15 günde fiyatı 10-20 kuruşa kadar düştü. Alıcı da yok ama bir umut olarak satılır düşüncesiyle gazete kağıdına sararak muhafaza ediyoruz" dedi.

Domates ekimi yapan köylüler ise geçim kaynaklarının tarım olduğunu belirterek, "Zeytinlerimiz baharda aşırı yağışlardan dolayı çiçeklerini döktü. Şimdi de aşırı sıcaklardan dolayı domatesler dalında çürüdü, ayçiçekleri olgunlaşmadan kurudu" diye dert yandılar.