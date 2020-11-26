Afrika'daki yoksul ülkeler Kovid-19 aşısına ulaşamamaktan endişeli
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Afrika'daki yoksul ülkeler Kovid-19 aşısına ulaşamamaktan endişeli

26.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:34
Afrika'daki yoksul ülkeler Kovid-19 aşısına ulaşamamaktan endişeli

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılar için adeta yarış başlarken, Afrika'daki yoksul ülkeler ilaç ve malzeme tedarikinde olduğu gibi bu sefer de aşıya ulaşamamaktan endişe ediyor.

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılar için adeta yarış başlarken, Afrika'daki yoksul ülkeler ilaç ve malzeme tedarikinde olduğu gibi bu sefer de aşıya ulaşamamaktan endişe ediyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık basın toplantısında, Afrika'da aşılamanın 2021'in ikinci çeyreğine kadar başlayamayabileceğini söyleyerek, gelişmiş ülkelerin kendilerini aşılayıp, aşı olmayan kişilere seyahat kısıtlaması getirmesinin oldukça tehlikeli bir durum olabileceğini belirtti.

"Kovid-19 ilaçları çıktığında Afrika'nın nasıl yüzüstü bırakıldığını gördüm." diyen Nkengasong, aşıların soğuk hava depolarına ihtiyaç duymasının da kıta için en büyük zorluk olacağını dile getirdi.

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Dr. John Nkengasong, Çin, Rusya ve diğer ülkelerle aşı seçeneklerine ilişkin görüşmenin sürdüğünü aktararak, kıtadaki sürü bağışıklığının sağlanması için 1,5 milyar doz aşıya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörü Matshidiso Moeti de düzenlediği basın toplantısında, dünyadaki çok sayıda ülkenin aşıyı alabilmek için mücadele ettiğine işaret ederek, "Afrika ülkeleri endişeli ve zengin ülkelerin milyonlarca dozluk ön siparişlerinin aşıya erişimlerini engellememesini umuyor." dedi.

Moeti, tatil döneminde daha fazla insanın seyahat etmesinin beklendiği bir zamanda kıtadaki vaka eğrisinin şimdiden bir kez daha yukarı döndüğünü kaydetti.

Salgının başladığı ilk dönemde varlıklı ülkelerin maske ve sağlık malzemesi talepleri yüzünden haftalarca kendilerine gönderilen bağışlarla yetinmek zorunda kalan Afrika ülkeleri, bazı ilaçları ücretini ödeyerek dahi almakta zorluk çektiklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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