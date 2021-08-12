Afrika Birliği Misyonu, Somali'deki "sivil ölümlerine" ilişkin soruşturma başlattı

Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM), birliklerinin Somali'de 7 sivilin ölümüne yol açtığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM), birliklerinin Somali'de 7 sivilin ölümüne yol açtığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Misyondan yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab üyelerince saldırıya uğrayan birliklerin buna karşılık verdiği ve çatışma sonunda çok sayıda silahlı mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Söz konusu operasyon sırasında sivillerin öldüğüne ilişkin gelen bilgilerden ötürü soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, tüm bulguların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Somali Ulusal Televizyonu, 10 Ağustos'ta, AMISOM güçlerinin Golweyn kentinde 7 silahsız sivili öldürdüğüne ilişkin bölge sakinlerinin iddialarını paylaşmıştı.

Mogadişu hükümetine güvenlik alanında destek olan AMISOM, zaman zaman yerel sakinler tarafından kasti adam öldürme ve cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş