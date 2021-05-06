Afra Saraçoğlu'nun annesinden Özcan Deniz'e flaş mesaj!
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Afra Saraçoğlu'nun annesinden Özcan Deniz'e flaş mesaj!

Afra Saraçoğlu'nun annesinden Özcan Deniz'e flaş mesaj!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son dönemde yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, annesinin sosyal medya hesabından Özcan Deniz'e mesaj atması ile şöhret kapılarını araladığını itiraf etti. İşte detaylar...

Saraçoğlu, "Annem Nurgül Abla'nın kızını canlandıracak renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar işte... Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu, başrollerinde Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın yer aldığı 'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki rolüyle şöhrete kavuşmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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