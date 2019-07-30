Afişte bile "Araf" ta kaldılar

Montaj aşaması tamamlanan filmin yönetmeni Biray Dalkıran, "Araf 3" için üç farklı afiş bastırdıklarını ve sinema salonlarında da bu üç farklı afişle yer alacaklarını açıkladı. "Filmin afişi için bile arafta kaldık." şeklinde konuşan Biray Dalkıran, üç afişin de çok beğenilmesi sebebiyle, afişlerin her birinin filmin promosyonunda kullanılacağını sözlerine ekledi.

İyi Filmin Reçetesini Yazdı

Serinin üçüncü ve en iddialı filmi olan "Araf 3" ün başrollerini Mehmet Baştürk, Çağla Erdimen, Emre Özmen, Sevgi Akoğlu ve Ufuk Başar Can' ın paylaştığı ve yaşanmış bir olaydan esinlenilerek senaryosunu Şafak Güçlü' nün yazdığı "Araf 3" ün yönetmeni Biray Dalkıran, bir filmin izlenme reçetesini şöyle açıkladı: "İyi senaryo, iyi oyuncular, iyi çekilmiş bir film izlenmenin %80'ini etkiler. %20'lik dilimde ise şans faktörü vardır. Bazen şans faktörü çok daha önemli oluyor. Ancak bizim filmimiz türünde harika bir film oldu. Araf serisinin uzak ara en iyisi… Biz bu filmde %80'lik kısmı en ideal şekilde başarıyla gerçekleştirdik. Şans kısmında ise şu ana kadar iyi gidiyoruz."

Kaynak: Bültenler