"Afili Aşk"ın İspanya başarısı

Kanal D'nin yayınlandığı dönem çok beğenilen "Afili Aşk" dizisi, İspanya'nın Divinity kanalında yayınlanmaya başladı. Başrollerinde Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul, Serkay Tütüncü, Zeynep Tuğçe Bayat'ın rol aldığı dizi, İspanya'da da çok beğenildi.

İspanya'da okuyan ve akıcı İspanyolcaya sahip olan Bayat, sosyal medya platformlarından yaptığı canlı yayınlar ile İspanyol hayranlarıyla buluştu. Ünlü oyuncu, dizinin yayınlandığı kanalla da canlı yayın gerçekleştirdi ve büyük ilgi topladı. Bayat, İspanya'da yeni projeler için görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet