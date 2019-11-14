Afili Aşk 23. bölüm fragmanı yayımlandı! Afili Aşk 22. bölüm izle

14.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:19

Afili Aşk 22. son bölüm Çarşamba akşamı Kanal D'de izleyicilerle buluştu. Ayşe, baskılar karşısında aşkını bastırmaya çalışsa da başarılı olmaz. Öte yandan gerçekleri ailesine açıklama konusunda da çekimserdir. Afili Aşk 23. bölüm fragmanı, Afili Aşk 22. bölüm özeti…

Afili Aşk 22. Son Bölüm İzle...

22. BÖLÜM ÖZETİ

Ceyda'nın gerçekleri Yelda'ya anlatması ile birlikte Ayşe için zor zamanlar başlar. Kerem'in Ayşe'ye olan aşkını gören Yelda, içten içe oğlunu Ayşe'den soğutmaya çalışır. Sonunda Ayşe'nin istediği gibi kerem ona açılmıştır ancak artık bunların hiçbir önemi kalmamıştır. Yine de duygularına yenik düşerek Kerem'e olan duygularını bir çırpıda itiraf eder.

Ayşe, Yelda'nın istediği gibi yapamayacağını anlar ve ailesine her şeyi açıklamaya gitse de son anda kararından vazgeçer. Aşkından ne yapacağını bilemeyen Ayşe'ye ne en yakın arkadaşı Gonca ne de Kerem anlam veremez. Artık yolun sonuna gelen Kerem, Ayşe için her şeyi yapmaya hazırdır.

AFİLİ AŞK 23. BÖLÜM FRAGMANI

İkili sonunda birbirine aşklarını itiraf etmişlerdir ve sıfırdan yola koyulmuşlardır. Kerem ise Ayşe ile çok güzel ve farklı bir gece planlarken Ayşe'nin sevgililikte ilk günleri olduğunu söylemesi planları altüst eder.

Kerem, Volkan ile dışarı çıkar ve keyifli zaman geçirir. Karısı ile telefonda görüştüğü sırda arkadan duyulan kadın seslerine karşı koyamayan Ayşe, kıskançlığını bastırmaz ve Kerem'i hemen eve gelmesi konusunda uyarır.