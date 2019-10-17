17.10.2019 09:13

Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk son bölümü yayınlandı. 18. Bölümü ile izleyicileri ekrana bağlayan Afili Aşk yeni bölümde boşanma kararı alan Kerem ve Ayşe, mahkemeden çıkan kararla şok olurlar! Devamında yaşananlar ise tam bir heyecan sarmalıdır. Afili Aşk 18. bölüm izle Afili Aşk 19. bölüm fragmanı yayınlandı!

AFİLİ AŞK 18. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

AFİLİ AŞK 98. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…



AFİLİ AŞK 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Afili Aşk 18. Bölümde geçmişten gelen büyük sır Kerem ve Ayşe aşkının başlangıcı mı olacak?

Afili Aşk 16 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde boşanma kararı alan Kerem ve Ayşe, mahkemeden çıkan kararla şok olurlar! Boşanmaları ileri bir tarihe ertelenen ikili bu süreçte terapiste gidip rapor almayı dener. Ancak bu süre zarfında yaşanan sürpriz gelişmeler olayların akışını değiştirir. Diğer yandan Muhsin ve Yelda'nın arasında büyük bir yanlış anlaşılma olur. Kerem bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterken, bu durumu daha da karıştıracaktır.



Tam da o anda Kerem'i durdurmak için beklenmedik bir öpücükle durumu kurtaran Ayşe, herkesi şaşırtır. Ayşe giderek Kerem'e aşık olmaya başlar. Geçmişten önüne gelen kağıt kuğu ise bu aşkın başlangıcı için iyi bir sebep olacaktır...