Afili Aşk 18. bölüm fragmanı yayımlandı! Afili Aşk 17.bölüm

10.10.2019 09:36

Afili Aşk 17. bölüm ile Çarşamba günü ekrandaydı. Yelda ile Muhsin'in boşanmasının önüne geçmek isteyen Ayşe ile Kerem kazdıkları kuyuya kendileri düşer. Asıl boşanma aşamasında olan genç çift ise boşanacak mı merak konusu oldu. Afili Aşk yeni bölüm fragmanı…

AFİLİ AŞK 17. SON BÖLÜM İZLE...

18. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Hakim, davanın ertelenmesine karar verir ve ikili içten içe bu duruma sevinir. Çiftin avukatı ise davanın daha erken olması için fikirler öne sürse de Ayşe ile Kerem buna pek yanaşacak gibi değillerdir. Muhsin ise çocuklarının boşanacaklarını duyduğunda şaşkınlığa uğrar.

Davayı erkene çekmek isteyen Kere ile Ayşe aile terapistine gider ve orada Kerem'in sarf ettiği sözler Ayşe'yi hüsrana uğratır. Öte yandan Volkan'ın da evleneceklerini düşünen kız arkadaşı ile başı beladadır. Yine çift arasında romantik sahnelere şahitlik edeceğimiz yeni bölümünde, Ayşe'yi ilk öpen ve ilk aşık olduğu çocuğun Kerem olduğu ortaya çıkar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boşanma kararı alan Yelda ve Muhsin arasındaki buzların erimesi için plan yapan Kerem ve Ayşe beklenmedik bir sürprizle karşılaşır. Onların barışması için özel bir hazırlık yapan ikili, gecenin güzelliğini baş başa yaşamak zorunda kalıyor. Ve o gece küçük bir oyun oynayan çift, küçük bir oyun oynayarak romantik sayılabilecek bir gece geçirirler. Ancak bunun sonunda Kerem, duygu karmaşası içinde kalır.

Öte yandan boşanmak üzere artık son imzaları da atan ikili, hakim karşısına çıkıyor. Kerem'in şahidinin Ceyda olduğunu duyan Ayşe çileden çıkar. İçten içe ayrılmak istemeyen Kerem ve Ayşe bunu birbirlerine itiraf edemezler. Peki hakim onları boşayacak mı? Ayşe ile Kerem boşanmaktan vazgeçecek mi?