Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınızı nasıl etkilenir?" sorusu yöneltildi; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi
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Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınızı nasıl etkilenir?" sorusu yöneltildi; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

MetroPOLL Araştırma tarafından vatandaşlara, "AK Parti hükümeti Afgan sığınmacılara sınır kapılarını açar ise bu sizin AK Parti'ye bakışınızı nasıl etkiler?" diye soruldu. Seçmenin yüzde 54'ü bu durum karşısında AK Parti'ye olan bakışının olumsuz etkileneceğini söyledi.

Afganistan'ın Taliban yönetimine girmesi sonrasında yüz binlerce Afgan ülkeden kaçmanın yollarını aradı. Ülkeden çıkmayı başaran pek çok Afgan, İran'ı geçerek sınırlarımıza kadar geldi. Afgan göçmenlerin ülkemizdeki varlığı ve geleceği ise son günlerin en çok tartışılan konularından biri oldu.

"AFGANLARA SINIRIN AÇILMASI AK PARTİ'YE OLAN BAKIŞINIZI NASIL ETKİLER?"

Bu konu gündemdeki sıcaklığını korurken MetroPOLL Araştırma Kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, vatandaşa "AK Parti hükümeti Afgan sığınmacılara sınır kapılarını açar ise bu sizin AK Parti'ye bakışınızı nasıl etkiler?" sorusunu yönelterek yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

YÜZDE 54.4'Ü OLUMSUZ YANIT VERDİ

Bu soru karşısında seçmenin yüzde 54.4'ü AK Parti'ye olan bakışının olumsuz etkileneceğini ifade etti. Bu oran AK Parti tabanında yüzde 39, MHP tabanında ise yüzde 38 olarak ölçüldü. Ankette "Olumlu etkiler" diyen seçmenlerin oranı yüzde 18.8, "Etkilemez" diyenlerin oranının ise yüzde 19.3 olarak tespit edildi.

Oranların partilere göre dağılımı ise şu şekilde belirtildi:

  • AK Parti seçmeninin yüzde 24.7'si "Olumlu etkiler" derken; yüzde 38.6'sı "Olumsuz etkiler" dedi. Yüzde 27.9'u ise "Etkilemez" yanıtını verdi.
  • CHP seçmeninin yüzde 0.8'i "Olumlu etkiler" derken; yüzde 80.2'si "Olumsuz etkiler" dedi. Yüzde 11.9'u ise "Etkilemez" yanıtını verdi.
  • İYİ Parti seçmeninin yüzde 1.5'i "Olumlu etkiler" derken; yüzde 82.4'ü "Olumsuz etkiler" dedi. Yüzde 14.7'si ise "Etkilemez" yanıtını verdi.
  • HDP seçmeninin yüzde 33'ü "Olumlu etkiler" derken; yüzde 58.1'i "Olumsuz etkiler" dedi. Yüzde 6.8'i ise "Etkilemez" yanıtını verdi.
  • MHP seçmeninin yüzde 47.1'i "Olumlu etkiler" derken; yüzde 37.9'u "Olumsuz etkiler" dedi. Yüzde 14.2'si ise "Etkilemez" yanıtını verdi.
  • Saadet Partisi seçmeninin yüzde 79.5'i "Olumlu etkiler" derken; yüzde 20.5'i "Olumsuz etkiler" dedi.

GÖÇMENLERİ ENGELLEMEK İÇİN SINIRA DUVAR ÖRÜLÜYOR

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, Doğu sınırımızda yapımına devam edilen önleyici duvarların hepsinin ülkeye düzensiz göçleri engellemek için olduğunu vurgulamıştı.

Seçmene 'Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınızı nasıl etkilenir?' sorusu yöneltildi; yüzde 54'ü 'Olumsuz' yanıtını verdi
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Gözde Nur Bayar
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Seçmene "Afganlara sınırlar açılırsa AK Parti'ye bakışınızı nasıl etkilenir?" sorusu yöneltildi; yüzde 54'ü "Olumsuz" yanıtını verdi - Haberler
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