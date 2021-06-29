Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
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Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor

Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beyazıt'ta unutulmaya yüz tutmuş Hat sanatını 15 yıldır sürdüren Afganistanlı Hakkak Muhammed Hadi İhlas, büyük bir incelik isteyen bu sanatı yaşatmaya devam ediyor.

Beyazıt'ta unutulmaya yüz tutmuş Hat sanatını 15 yıldır sürdüren Afganistanlı Hakkak Muhammed Hadi İhlas, büyük bir incelik isteyen bu sanatı yaşatmaya devam ediyor.

İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Afganistanlı Hakkak Muhammed Hadi İhlas, dedesinin öğretmesiyle başladığı ve 15 yıldır sürdürdüğü mesleğini Kapalıçarşı'da devam ettiriyor. Değerli taşlara hayat veren İhlas, Türkiye'nin birçok tanınmış siyasilere ve birçok dizi de kirişler üzerinde çizim yapmanın yanı sıra demir, tahta, gümüş, altın ve deri üzerine hat sanatını işliyor. Afganistanlı Hakkak Muhammed Hadi İhlas, 10 yıldır bulunduğu Türkiye'de değerli taşlar üzerine tasarımlar yaparken, Kapalıçarşı esnafından gelen siparişleri yetiştirebilmek için de yoğun bir mesai harcıyor.

"Bu sanatı büyük dedemden öğrendim"

Türkmence, Özbekçe, Arapça ve İngilizce bildiğini söyleyen Afganistanlı Hakkak Muhammed Hadi İhlas, "Afganistan'ın kadim kültür ve sanat mirası bizimle devam etmiştir. Anadolu uygarlıklarıyla Selçuklu ve Osmanlı ile birebir aynıdır. Afganistan, Hindistan, Pakistan bölgesine yerli taş ve mücevher zenginliğine sahip. Bu toprakların unutulmuş olan bu kadim el sanatına Türk Milli Kuvvetler Vakfı nezdinde oluşturacağımız eğitim kursları ile yeniden bu milletin gençlerine öğreterek nesilden nesile aktarılmasını sağlayacağız. Bu sanatı büyük dedemden öğrendim. 15 senedir bu işi yapıyorum. Türkiye'de 10 senedir çalışıyorum değerli taş üzerinde çalışmak tabii çok zor kağıt üzerine çalışmak daha kolaydır. Değerli taş sert olduğu için zor. Diriliş Ertuğrul, Büyük Selçuklu, payitaht ve Kurtlar Vadisi'nde kirişler üzerinde veya yüzükle Kartal çizimler yaptım" dedi.

"Afganistan'dan taş getiriyorum"

Taşın üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını çizdiğini anlatan İhlas, "Yurt dışından bayağı teklif aldım. Oraya gitmiyorum çünkü bu sanat Türkiye'de kalsın. Kültürümüz aynı olduğu için bizde kökten Türk olduğumuz için çok seviyorum. Afganistan'dan taş getiriyorum. Değerli taş üzerinde akik, lapis, yakut, zümrüt, turkuaz, seafight her türlü değerli taş üzerinde işlem yapıyorum. Demir, tahta, gümüş, altın hatta deri üzerinde de hat sanatı yapabilirim. Afganistan'da lapis taşta Türkiye haritasını çizdim. Ondan sonra Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını çizdim. Onu hediye vermek istiyorum. Şuan pandemi olduğu için onu veremedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Çarşısı'nın açılışında görüşme yapmıştık. Bir tane tablo hediye verdim" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor
Afganistanlı usta el, hat sanatını değerli taşlara işliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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