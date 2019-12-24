Afganistan: Taliban'ın askeri karakola düzenlediği saldırıda en az 15 asker öldü
Haberler » Dünya » Afganistan: Taliban'ın askeri karakola düzenlediği saldırıda en az 15 asker öldü - Haberler

Afganistan: Taliban'ın askeri karakola düzenlediği saldırıda en az 15 asker öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda en az 15 asker hayatını kaybetti.

24.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:36
Afganistan: Taliban'ın askeri karakola düzenlediği saldırıda en az 15 asker öldü

Taliban militanlarının, 'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda en az 15 asker hayatını kaybetti.


Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, militanların, Devletabad'ın Hili Geli köyündeki askeri karakola saldırdığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler