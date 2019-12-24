Afganistan: Taliban'ın askeri karakola düzenlediği saldırıda en az 15 asker öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda en az 15 asker hayatını kaybetti.
24.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:36
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda en az 15 asker hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, militanların, Devletabad'ın Hili Geli köyündeki askeri karakola saldırdığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com