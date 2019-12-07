Afganistan lideri Eşref Gani, Japon doktor Nakamura'nın Afgan bayrağına sarılı tabutunu taşıdı

07.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:44

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani askerlerle beraber, terör saldırısında hayatını kaybeden Japon doktor Tetsu Nakamura'nın Afgan bayrağına sarılı tabutunu taşıdı.



Nakamura'nın cenazesinin ülkesi Japonya'ya göndermek için Kabil havaalanında düzenlenen anma törenine katılan Eşref Gani, "Afganistan halkının Japon doktor Nakamura'nun yaptığı yardımları asla unutmayacağını" ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle