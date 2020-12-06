Afganistan'ın başkentinde bir savcı öldürüldü
06.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:14
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir savcının uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir savcının uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılıkta görev yapan savcı Pamir Feyzan'ın, Kabil'in Deh Uryan bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığı belirtildi.
Feyzan'ın yaşamını yitirdiği, saldırganların bölgeden kaçtığı ifade edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Dün de Kabil'in Rahman Mine bölgesinde bir hakim uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat