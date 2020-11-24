Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı
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Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı

24.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:08

Afganistan'ın Bamyan kentinde pazar yerine çifte bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Bamyan vilayetinin merkezi olan Bamyan kentindeki pazar yerine çifte bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.

PATLAMALAR ÇOK KISA ARALIKLARLA MEYDANA GELDİ

Eyalet Sözcücü Latif Azimi yaptığı açıklamada, "Patlamalar, yerel saatle yaklaşık 16.30'da kalabalık bir Pazar yerinde çok kısa aralıklarda meydana geldi. Yaralılar il hastanesine kaydırıldı" dedi.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Başkent Kabil'in yaklaşık 200 km batısında yer alan Bamyan, nispeten barışçıl bir eyalet olarak biliniyor. Patlama bölgede büyük paniğe yol açarken, güvenlik güçleri ihtiyati tedbir için bölgeyi kordon altına aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da pazar yerinde çifte bombalı saldırı gerçekleşti: 14 ölü, 45 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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