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Afganistan hükümeti kapsamlı kabine kuruyor

İhlas Haber Ajansı / Abdul Haq Saljuq - Haberler | Güncel

- Afganistan hükümeti kapsamlı kabine kuruyor Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, bugün düzenlediği basın toplantısında yönetimde kapsayıcı bir kabine olacağını duyurdu.

- Afganistan hükümeti kapsamlı kabine kuruyor

KABİL - Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid, bugün düzenlediği basın toplantısında yönetimde kapsayıcı bir kabine olacağını duyurdu.

Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesinin ardından yeni hükümetin oluşturulması çabaları devam ediyor. Taliban Sözcüsü ve aynı zamanda Bilgi ve Kültür Bakan Yardımcısı görevine getirilen Zabihullah Mücahit, bugün düzenlediği basın toplantısında kurulan kabinenin daha kapsayıcı olmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Daha önce kabinede görev verilen Bakan Vekili isimlerin çoğunu açıklayan Taliban yönetimi, bugün isimler arasında Tacik, Hazara gibi etnik kökenlerden gelen isimlerin de bakan vekilleri ve yardımcıları olarak yönetimde yer alacağını duyurdu. Taliban Sözcüsü, kabineye atanan iki yeni ismi duyurarak Tacik asıllı Pençşir ilinden Hacı Nurettin Azizi'nin Ticaret Bakanlığına, Doktor Qalandar Ebad'ın ise Sağlık Bakanlığında görevlendirildiğini açıkladı.

Mujahid, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Amacımız, şartların iyiye gitmesi ve İslam sisteminin takviyesidir. Vatandaşa hizmet sunabilmek için, çeşitli etnik kökenlerden profesyonel ve eğitimli isimlere yönetimde yer verilmesidir" dedi.

Zabihullah Mujahid, ayrıca ülkenin ekonomik krizi ile ilgili açıklama yaparak milli gelirin toparlanmasında sorunların giderileceğini sözlerine ekledi.

Afganistan hükümeti kapsamlı kabine kuruyor

Afganistan hükümeti kapsamlı kabine kuruyor

Afganistan hükümeti kapsamlı kabine kuruyor

Afganistan hükümeti kapsamlı kabine kuruyor
İhlas Haber Ajansı / Abdul Haq Saljuq - Son Dakika Haberleri
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