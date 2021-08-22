Afganistan'dan tahliye edilen kadın ABD uçağında doğum yaptı
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Afganistan'dan tahliye edilen kadın ABD uçağında doğum yaptı

Afganistan'dan tahliye edilen kadın ABD uçağında doğum yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'dan tahliye edilen Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı.

Afganistan'dan tahliye edilen Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı.

Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından, Afganların ülkeden kaçışı devam ediyor. ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Taliban'dan kaçan Afgan bir kadının uçuşun ikinci ayağı olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne iniş yapan ABD'ye ait C-17 kargo uçağında doğum yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hamile kadının kabindeki düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilerek, "Uçak Komutanı, kabindeki hava basıncını arttırmak için uçağın alçalmasına karar verdi, bu da annenin hayatını kurtardı" denildi.

Uçağın hava üssüne inmesinin ardından, Hava Kuvvetleri'ne bağlı sağlık ekibinin uçağa gelerek bebeğin doğumunu gerçekleştirdiği. Anne ve bebeğin doğumdan sonra, yakındaki bir sağlık merkezine nakledildiği ve durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı. - MAİNZ

Afganistan'dan tahliye edilen kadın ABD uçağında doğum yaptı
Afganistan'dan tahliye edilen kadın ABD uçağında doğum yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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