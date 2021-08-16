Afganistan'dan İstanbul'a hareket edecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı
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Afganistan'dan İstanbul'a hareket edecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrasında Afganistan'dan kaçışlar devam ediyor. Kabil Havaalanı'na akın eden insanlar ülkeden kaçmak için her yolu deniyor. Bölgeden gelen videolarda, İstanbul'a gelecek olan 300 kişilik uçağa bin kişinin binmeye çalıştığı ve yaşanan kaos ortamı yer alıyor.

Taliban'ın haftalardır Afganistan'daki ilerleyişi dün başkent Kabil'e girilmesiyle başka bir boyuta taşındı. Cumhurbaşkanı ülkeden kaçtı, Taliban üyeleri ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girip yönetimi ele geçirdi.

300 KİŞİLİK UÇAĞA BİN KİŞİ BİNDİ

Bu gelişmeler sonrasında ülkede kaos ortamı oluştu. Birçok ülke vatandaşlarını almak için tahliye operasyonu gerçekleştirdi. Afganistan'dan kaçmak isteyenler ise Kabil Havaalanı'na akın etti. THY tarafından tahliye için Kabil'e gönderilen ve İstanbul'a gelecek olan 300 kişilik bir uçağa ise bin kişinin binmesi sonrasında kriz yaşandığı öğrenildi.

İZDİHAM KAMERADA

Yaşanan izdiham anları kameralarca kayıt altına alındı. Videolarda insanların yaşadığı endişe ve kaos ortamı gözler önüne serilirken; vatandaşların ülkeden kaçmak adına hareket eden tüm uçaklara koşturduğu görüldü.

Afganistan'dan İstanbul'a hareket edecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (2)
KAAN KORKMAZ: Türkiye yol geçen hani değildir sinirda duvarlarimiz var diyen zat hadi ordan adamları uçaklalarla kendiniz getiriyorsunuz.
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KÖFTECİ JARDEL: Gelin bakalım. Ne kadar üçüncü dünya ülkesi vatandaşı erkek varsa çıkın gelin.
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500
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