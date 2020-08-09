Afganistan'da saldırı: 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki askeri birliğe bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
09.08.2020 10:30 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:33
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki askeri birliğe bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
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Konuyla ilgili basına açıklama yapan, Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, Gazne'nin Kotal Ravza bölgesindeki askeri birliğin bomba yüklü araçla hedef alındığını kaydetti. Düzenlenen saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Aryen, 16 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
- Afganistan
Kaynak: DHA